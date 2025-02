Sottil: "Tifo Milan fin da bambino, a casa ho la maglia di Kakà. Conceicao è molto diretto"

L'esterno offensivo è arrivato a Milano nello scorso mercato invernale, in prestito dalla Fiorentina. Sottil si è raccontato a tutto campo a Milan TV, svelando di avere una passione per il Diavolo fin da piccolo.- "Da piccolo ero milanista e i miei genitori me la compravano quando andavamo nei negozi sportivi. Mio papà, una volta, mi ha portato una maglia del Milan di Kakà. L'aveva fatta anche firmare e ce l'ho ancora a casa. Non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo, chissà che qui non possa capitare qui a Milano".

- "Da piccolino sono cresciuto con il pallone, volevo andare con lui al campo ad allenarmi. Il mio obiettivo è sempre stato di diventare un calciatore professionista".- "Da piccolo, quando ho iniziato a guardare le partite, mi è sempre piaciuto Cristiano Ronaldo, soprattutto quando era al Manchester United mi faceva impazzire, faceva cose incredibili. E' un grande atleta e un grande professionista. E' un esempio per il calcio. Sono cresciuto con lui".- "Mi ha fatto fin da subito una bella impressione. E' molto diretto, sa quello che vuole e da calciatore lo apprezzo molto".

- "Il mio punto di forza è l'uno contro uno, mentre vorrei migliorare nel colpo di testa e il mio piede debole".- "Ho una grande passione per la musica. Durante le giornata ne ascolto tanto. Sono un ragazzo tranquillo a cui piace stare in famiglia e con gli amici. Nel tempo libero cerco di godermi questi momenti con loro. Sono cose semplici, ma per me molto importanti perchè mi permettono anche di staccare un po' da calcio. A Empoli sono venuti alcuni amici a trovarmi. La mia famiglia vive a Torino, quindi ora che io sono a Milano siamo più vicini. Non vedono l'ora di venire a San Siro a vedermi con la maglia rossonera".

- "Ho un bel ricordo, mi ha dato una grande mano quando sono arrivato giovanissimo alla Fiorentina. Lui mi ha aiutato ad ambientarmi, è stata una figura importante. Fin da subito ha creduto nelle mie qualità e questo è stato importante. Ho fatto una grande stagione con lui, abbiamo anche raggiunto la finale del campionato Primavera, anche se poi l'abbiamo persa. Ho un ricordo sicuramente positivo di mister Guidi".