Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo Vincenzo Montella, prima della gara di ICC di domani sera contro l'Arsenal:



"Mi ha fatto molto piacere ricevere il premio di miglior giocatore contro il Chivas. Abbiamo fatto una buona gara e sono partite che ci aiutano e aiuteranno a crescere. Giocare contro calciatori come Aubameyang, Lacazette o Ozil è un orgoglio anche personale oltre che una sfida. Restare alla Fiorentina? Stare a Firenze sarebbe una cosa bellissima. Io cerco ogni giorno di mettere in difficoltà il mister e di dare il massimo. Sarebbe fantastico giocare in Serie A a Firenze: voglio convincere il mister".