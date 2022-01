Il Sottosegretario alla salute Andrea Costa, durante una visita alla Pubblica Assistenza di La Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza: "Capienza a 5mila? Questo ci consente di limitare una serie di possibili assembramenti. Non dimentichiamo che la capienza al 50% significava mandare oltre 40mila persone a San Siro o all’Olimpico di Roma. Numeri importanti di fronte a Omicron, che sta mostrando una contagiosità più alta. Dopo queste due settimane valuteremo il quadro, ma ci auguriamo nel mese di gennaio di superare il picco di contagi per entrare in una fase più gestibile. Sugli stadi c'è stata un’assunzione di responsabilità da parte della Lega Calcio a seguito di un incontro con il premier Draghi. Da qui la scelta di andare ad una capienza massima di 5000 spettatori per due giornate, a partire dal 16 di gennaio. Una scelta che condivido".