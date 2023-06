Congratulations @acffiorentina for reaching the #UECLfinal!



We hope you'll feel at home at Eden! If you need to know anything about the stadium, ask Tony, he surely knows his way around! https://t.co/XFtUrBd0cq — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) May 19, 2023

Congratulations @WestHam for the first European Final in 47 years! #UECLfinal



If you need any information on your #roadtoprague we are here for you. Or you can address Suk and Cuf directly. We are sure they remember! https://t.co/9DBqtwjK2i — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) May 19, 2023

La strada verso ilè stata lunga e tortuosa, dai preliminari di agosto fino alla finale di Conference League sia per il, sia per la, che in più ha dovuto giocare anche il turno di spareggio contro lo Sporting Braga a febbraio. Ma adesso le due squadre sono alle porte dell’Eden, con. Dall’Eden, inteso comestadio chiamato anche Fortuna Arena che ospiterà domani sera a partire dalle 21 il match fra italiani e inglesi, uscirà una e una sola vincitrice. Lo, ha salutato la qualificazione dei viola e degli Hammers con due post molto particolari sui social:"Congratulazioni alla Fiorentina per aver raggiunto la finale di Conference League! Speriamo che vi sentirete a casa all'Eden! Se vi serve sapere qualcosa sullo stadio, chiedete a Tony, saprà sicuramente orientarsi!""Congratulazioni al West Ham per aver raggiunto la prima finale europea da 47 anni a questa parte! Se avete bisogno di qualsiasi informazione sulla strada per Praga, noi ci siamo. Oppure potete rivolgervi direttamente a Suk e Cuf. Siamo sicuri che si ricorderanno!". No, non sono i componenti di un trio dei cartoni animati, ma il centrocampista, rispettivamente centrocampista e terzino destro;Saranno loro a fare gli onori di casa, con negli occhi il sogno di alzare un trofeo tanto importante nella loro terra natìa. E dire, però, che pur avendo giocato all’Eden Arena per una stagione,: arrivato dalla formazione della sua città natale, il Pribram, nel 2016, dopo una stagione da 8 reti in 34 presenze complessive è stato prelevato dall’Udinese e ha iniziato la sua felice parentesi italiana, passando per il Lecce fino ad arrivare alladi prestitoinvece è un vero, dove gioca fin dai primi calci nel 2005: a metà della stagione ‘16-’17, quella in cui anche Barak era allo Slavia, è stato girato in, prima di fare rientro alla base a giugno. Proprionon è uno di molte parole, è cresciuto nel mito della stella dell'Arsenal Tomase afferma che i cechi sono di solito persone di successo. Di sicuro il successo lo ha avuto lui nella sua campagna europea in viola:, che è valsa il pass per la finale. Meno sbottonati, invece,: "Era un sogno fin da quando lo abbiamo saputo per me e Tom arrivare fino in fondo e vincere il trofeo, ora siamo qui ed è incredibile", ha detto il laterale di difesa; "Vogliamo vincere il trofeo e soprattutto farlo nel nostro stadio. Siamo felici di esser arrivati fino a qui ma ora dobbiamo fare l'ultimo step", le parole di Soucek ai canali ufficiali del West Ham..Barak e Soucek hanno esordito entrambi con la maglia della Repubblica Ceca il 15 novembre 2016, nel pareggio 1-1 contro la Danimarca in amichevole; Coufal un anno dopo, nell’1-0 rifilato sempre in amichevole al Qatar., che proprio pochi giorni fa ha spiazzato tutti annunciando l’: “Il suo c, per questo abbiamo deciso di escluderlo. Non ci sono motivazioni fisiche o tecniche, abbiamo delle regole interne". Tutti e tre erano in campo dall’inizio nella sconfitta ai quarti di finale di Euro2020, contro la stessa Danimarca vittoriosa per 2-1 nonostante la rete dell'ex Samp e Roma Schick.Nel, dopo la decisione di Milan Badelj di non rinnovare il contratto con la Fiorentina, l’allora ds, seguito per qualche mese per poi virare su Edimilson Fernandes, prelevato proprio dal West Ham. Soucek è sempre piaciuto alla società gigliata, ma inon sono mai stati nei piani dei dirigenti all’opera in viale Fanti.invece non è mai stato accostato alla Fiorentina, eppure se poco prima che irrompessero gli inglesi qualcuno avesse dato retta all’ex difensore ceco, uno dei pilastri della squadra di Prandelli che giocò la Champions League tra il 2008 e il 2010, forse staremmo parlando di un’altra storia. “Se devo parlare di un difensore del mio paese,”, aveva detto durante una diretta su Instagram con l’ex compagno e amico Sebastien Frey. Evidentemente ci aveva visto giusto...