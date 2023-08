Matias Soulè, argentino di proprietà della Juventus ceduto in prestito al Frosinone per questa stagione, si presenta in conferenza ai suoi nuovi tifosi: "Ho aspettato fino all’ultimo di parlare col mister per partire. Mi ha convinto il progetto sportivo, avevo l’offerta da tempo e l’avevo già accettata perché mister e direttore mi avevano convinto subito dal punto di vista sportivo. Prima di scegliere la squadra mi ha convinto il progetto, il poter giocare. Alla Juve ho giocato poco, quest’anno per me volevo l'opportunità di giocare e dimostrare. Non sarà facile ma faremo di tutto per la salvezza.



"Credo che sarà una stagione dura - prosegue il classe 2003, come riporta TuttoJuve.com -. Parlando con Enzo Barrenechea e Kaio prima di venire sapevamo che sarebbe stata dura. Io sono per fare gruppo, è un lato che ho di famiglia. Enzo mi ha anticipato che qui è come una famiglia. Faremo di tutto per prendere più punti possibili e conquistare la salvezza. Se ho parlato di Frosinone con Gatti? Ho chiesto a Gatti della società e della squadra. Mi ha suggerito di venire qui perché si sta bene e i tifosi sono fantastici".