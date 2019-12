Primo colpo per la nuova Juve: Matias Soulé, infatti, è a tutti gli effetti un giocatore bianconero. Paratici ha sbaragliato la concorrenza di mezza Europa, accaparrandosi il talentino classe 2003 proveniente dagli argentini del Velez Sarsfield.



NUOVA MAGLIA - Soulé è in città e da oggi è pronto ad iniziare la sua nuova avventura. Il ragazzo si è auto-ufficializzato, postando sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae con la nuova maglia nello spogliatoio bianconero. "Felice per questo grande passo, grazie a tutti quelli che mi appoggiano e mi accompagnano sempre nei miei sogni. Forza Juve".



ORA IN CAMPO - Il giovane esterno, dunque, è pronto a mettersi al servizio della Juve: inizierà nelle giovanili, probabilmente in Primavera, e proverà a ritagliarsi spazio nella formazione Under 23 che milita nel girone A di Serie C.