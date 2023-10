Benedetta testardaggine. A volte può essere un difetto, altre un pregio. Come nel caso di Soulè, l’italo-argentino che sta facendo sognare il Frosinone a occhi aperti.. Prima uno step intermedio per crescere e giocare da titolare con continuità. Una opportunità offerta da Angelozzi, direttore sportivo del club ciociaro, senza alcun dubbio a differenza di un Monza che voleva salvaguardare i talenti della casa.Soulè ha regalato il successo al Frosinone sul Verona con il secondo gol in sei partite di questo avvio di stagione. Ma i numeri dicono anche un assist decisivo, quattro legni colpiti e tante giocate da lasciare tutti a bocca aperta.Il classe 2003 è stato convocato da Scaloni nell’Albiceleste in due occasioni senza mai scendere in campo e fino al compimento dei 21 anni ha la facoltà di cambiare e scegliere l’Italia. Uno scenario complesso ma non impossibile, se ne parlerà soprattutto se le prestazioni saranno ancora così convincenti.Soulè segna e fa segnare, la Juve gongola. Ora il talento cresciuto nel settore giovanile bianconerodi euro.perché in bianconero la concorrenza è troppo elevata per un ragazzo che vuole giocare, sempre. Benedetta testardaggine.