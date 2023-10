Matias Soulé è una delle sorprese di questo inizio di stagione: con i due gol di oggi contro il Cagliari è salito a cinque reti in Serie A con la maglia del Frosinone in otto presenze. Negli ultimi giorni è circolata una voce secondo la quale la Juventus, proprietaria del cartellino, vorrebbe provare a riprenderlo già a gennaio; i gialloblù hanno aperto alla possibilità ma in cambio vorrebbero un altro giocatore oltre a un compenso cash.