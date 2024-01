Soulé incanta ancora col Frosinone: il piano della Juve per il futuro

Francesco Guerrieri

L'ultima perla di Matias Soulé è arrivata contro il Cagliari: una punizione talmente precisa che non l'avrebbe piazzata lì neanche col joystick tra le mani. Un sinistro dei suoi dal limite dell'area che per Scuffet diventa imprendibile. "Capolavoro" l'ha definitivo qualcuno. La punizione perfetta. E' il nono gol in campionato per l'argentino classe 2003 che in gialloblù ha trovato la sua isola felice per mettersi in vetrina.



LA JUVE E SOULE' - La Juventus sorride perché ha sempre saputo del talento di questo ragazzo. Il giocatore è di proprietà dei bianconeri che dopo averlo preso dalle giovanili del Velez gli hanno fatto fare tutta la trafila tra Primavera e NextGen fino al prestito di quest'anno a Frosinone. La Juve lo studia da vicino contenta delle prestazioni di Matias, in estate tornerà a Torino dove la dirigenza e l'allenatore valuteranno se tenerlo in rosa insieme al suo entourage. In queste settimane si era parlato anche di un ritorno a Torino anticipato di sei mesi ma da parte di Giuntoli e Allegri non c'è mai stata questa intenzione. Il piano è di lasciarlo a Frosinone per non interrompere la miglior stagione della sua carriera, poi in estate si prenderà una decisione.



SOULE' E LA PREMIER LEAGUE - Il contratto di Soulé con la Juve è in scadenza a giugno 2026 ma i bianconeri hanno un'opzione unilaterale per il rinnovo che probabilmente verrà esercitata dopo la fine del campionato. Una firma per blindarlo ma anche per aspettare di valutare eventuali offerte dall'estero. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 30/35 milioni di euro, un prezzo da Premier League. Per capire la forza economica dell'Inghilterra basta andare a vedere quanto vorrebbe investire il Southampton, secondo in Championship: sta pensando di presentarsi con una proposta da quasi 35 milioni di euro, ma difficilmente il giocatore andrà a giocare in seconda divisione inglese dopo quello che sta facendo vedere in Serie A.