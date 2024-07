Soulé-Roma, contatti continui con la Juventus: si punta a chiudere nelle prossime ore

Contatti continui tra Roma e Juventus per Soulé: i due club stanno continuando a lavorare per trovare una quadra e accontentare il giocatore che da tempo spinge per trasferirsi in giallorosso.Dopo un lungo braccio di ferro tra Soulé e il suo club, i bianconeri stanno cedendo e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ok definitivo per la chiusura dell'affare.

- L'ultima offerta della Roma e il pressing continuo da parte del giocatore stanno spingendo la Juventus a far partire l'attaccante argentino che Daniele De Rossi ha chiesto a gran voce alla dirigenza:, i giallorossi hanno alzato la parte variabile arrivando a 33 tra parte fissa e bonus e se il dialogo tra club continuerà con la stessa fiducia e ottimismo che filtra in queste ore, queste potrebbero essere le cifre definitive.- Matias Soulé è quel tipo di giocatore che l'allenatore ha chiesto alla società per rinforzare l'attacco: giovane (classe 2002) ma maturo, arriva da un'ottima stagione con il Frosinone ed è in rampa di lancio. In campo mette la fantasia al servizio della squadra,. L'idea dell'allenatore è quella di schierarlo sulla trequarti insieme a Dybala e dietro a un'unica punta.