Souloukou: "I Friedkin vogliono portare la Roma ai vertici del calcio"

34 minuti fa



Lina Souloukou ha parlato a margine dell'European Globe Soccer Awards soffermandosi sul progetto Roma e sulle ambizioni dei Friedkin: "Con un grande investimento e impegno da parte della famiglia per crescere sul lungo termine e posizionare la Roma ai vertici del calcio italiano ed europeo. Dalle mie origini, quindi l'Olympiakos e il Nottingham Forest, ho avuto la fortuna di vivere queste esperienze con modelli diversi, con due club, due società che stanno vivendo importanti collaborazioni a tutti i livelli, sia in termini calcistici che business e finanziario. Questo ha portato un incredibile percorso come club, con l'Olympiakos siamo arrivati in Champions e il Nottingham in Premier". Queste le prime parole della dirigente giallorossa che ha poi proseguito parlando del suo passato all'Olympiakos: "All'inizio è stata fatta una valutazione prettamente sportiva: l'Olympiakos è diventata redditizia durante il Covid grazie ai successi vissuti. Questa sera giocherà la finale di Conference League, credo che sia un modello, non solo teorico ma concreto. Non è bianco o nero, giusto o sbagliato, l'importante è essere pragmatici, continuare a fare quello che stiamo facendo, ci sono 300 club in tutto il Mondo che sono basati sulle multiproprietà, un terzo di queste sono in Europa, in campionato come Belgio e Portogallo. Ci sono molte cose positive che, come settore, possiamo fare nostre".