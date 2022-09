L'arrivo di Harry Winks alla Sampdoria ha il bollino di garanzia di una vecchia conoscenza blucerchiata d'oltremanica. L'ex centrocampista scozzese Graeme Souness, al Doria dall' '84 all' '86, ha parlato del trasferimento del mediano del Tottenham in Italia sulla sua rubrica sul Daily Mail: "Sono contento di vedere che Winks, un centrocampista molto dotato, è andato in prestito alla mia vecchia squadra, la Sampdoria" ha scritto Souness. "Per molti versi mi piacerebbe aver trascorso più dei due anni che ho fatto in quell'eccellente club".



"L'Italia era un ottimo posto per un centrocampista negli anni '80 perché non c'era lo stesso pressing intenso come in Inghilterra" ha aggiunto poi l'ex Liverpool e Rangers. "Ora il pressing lo fanno tutti, ma per Winks sarà una grande esperienza di vita, oltreché calcistica. Dovrebbe assorbire tutto. Tornerà un essere umano e un giocatore migliore".