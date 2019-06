Graeme Souness, ex stella del Liverpool anni ’80, ha espresso tutta la sua preoccupazione per una prossima cessione di Mohamed Salah e Sadio Mané. Express riporta le parole dello scozzese: ”Quest’estate Real Madrid e Barcellona tenteranno un approccio con Salah e Manè e, credo, almeno uno dei due sarà venduto”. In effetti, prosegue Souness: ”Abbiamo già visto in passato quanto sia difficile per dei professionisti rifiutare le offerte di Real Madrid o Barcellona. E’ già successo con Suarez e, ultimamente, con Coutinho”.

Souness dunque ha amplificato i timori che aleggiano nella sponda rossa del fiume Mersey che, mai come questa volta, non vorrebbe separarsi dai propri beniamini.