Intervenuto in conferenza stampa prima dell'avvio della Serie A, Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha parlato così della sessione di calciomercato dei campani: "Per adesso c'è solo Legowski disponibile, gli altri non si sono allenati neanche con noi. Lo conoscevo già, era giovanissimo ed era abituato a giocare in un sistema di gioco e in un campionato completamente diversi. Lui, come gli altri che non conosco per niente, hanno bisogno di lavorare. Vengono da tornei nettamente inferiori rispetto alla Serie A, sono scommesse importanti del direttore sportivo e del presidente. Io cercherò di conoscerli il più velocemente possibile, anche dal punto di vista del carattere. Voglio conoscere il loro potenziale e aiutarli a farli rendere al meglio".