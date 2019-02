L'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha rilasciato un'intervista al giornale portoghese Record, parlando dell'avventura sulla panchina viola: "La più importante della mia carriera da allenatore. Firenze è una città meravigliosa e il club ha dei tifosi molto appassionati. Devo molto a loro, in quei due anni in Italia sono diventato un allenatore migliore e un uomo migliore. La Fiorentina ha incassato 140 milioni dalle cessioni? Era quello uno degli aspetti salienti del mio lavoro nel club. Non l’ho mai dichiarato pubblicamente ma credo che se avessimo tenuto Savic e Joaquin, avrei vinto qualche titolo con quella squadra. Vorrei tornare ad allenare in Italia, ma in una squadra che lotti per vincere. Mi sento più preparato adesso e so che con un progetto ambizioso potrò tornare a vincere quello che ho vinto da calciatore".