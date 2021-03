L’attaccante inglese Danny Ings sembra aver trovato a Southampton l’ambiente giusto per rinascere dopo il fallimento con la maglia del Liverpool: 42 gol e 9 assist in 92 partite. Si tratta di un bottino di altissimo livello, tanto che, come riporta il Daily Mirror, il ventottenne ha più volte dichiarato di sognare una seconda possibilità con i Reds e di voler ritornare a giocare la Champions nell’atmosfera mozzafiato di Anfield.



Ings ha già rifiutato ogni proposta di rinnovo da parte dei Saints e sembra aver già deciso il suo futuro. La sua precedente esperienza a Liverpool era stata molto negativa a causa di un infortunio, ma ora, dopo tre grandi stagioni e nel pieno della sua carriera, sembra determinato a riprovarci, ​se Klopp vorrà accoglierlo di nuovo nella Merseyside.