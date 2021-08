Secondo quanto riportato dal Sun, il Southampton avrebbe fissato a 6 milioni di sterline il costo del cartellino di Micheal Obafemi. Il 21enne, dopo sole 4 presenze nello scorso campionato, vorrebbe avere più possibilità di scendere in campo, motivo per cui potrebbe essere ceduto. Il club più interessato è il Blackburn, che ha già discusso del giocatore, poiché i saints lo avevano inserito nell'offerta per Armstrong, la quale però è stata rifiutata. Al momento ci sono stati solo contatti, in quanto i rovers ritengono troppo alta la richiesta per l'irlandese.