Il Southampton sarebbe interessato a Isaac Hayden per rinforzare il centrocampo. Il 26enne non rientra nei piani di Steve Bruce e per una cifra vicina ai 12 milioni di sterline potrebbe lasciare il Newcastle. I saints inoltre potrebbero abbassare il prezzo richiesto inserendo nella trattativa Mario Lemina. Il centrocampista piace molto ai magpies ed essendo in scadenza di contratto ha una valutazione di circa 4 milioni di sterline.