Con la situazione Danny Ings che non ha avuto aggiornamenti, il Southampton continua a muoversi per l'acquisto di Adam Armstrong dal Blackburn. I rovers chiedono 25 milioni di sterline per lasciar partire la loro stella, cifra che i saints al momento non sono disposti a spendere. Secondo il Sun la trattativa potrebbe sbloccarsi con l'inserimento di Micheal Obafemi. Il giovane attaccante irlandese piace molto al tecnico Tony Mowbray, che potrebbe quindi decidere far abbassare le richieste per trovare un accordo.