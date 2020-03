Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, parla di Chris Smalling, difensore di proprietà del Manchester United ma in prestito alla Roma: "Penso stia facendo bene in Italia. Gioca in un grande club, come ovviamente faceva anche prima. E stiamo osservando bene tutti, perchè dobbiamo fare le scelte giuste. Ma non ho mai escluso nessuno a priori. Credo sarebbe sbagliato".