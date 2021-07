ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l'Italia: "Sono abituati a giocare queste gare e siamo pronti per la partita.Questo è il nostro momento, quel che è successo in passato non è importante. Abbiamo rispetto per il passato ma ora conta il presente".Però è humor inglese, niente di offensivo o di arrogante. Devi conoscere l'inglese e la nostra storia per apprezzarlo. C'è una grande atmosfera al nuovo Wembley, è dove abbiamo iniziato tutti qualche anno fa: dà un'energia incredibile, ai ragazzi, ci aiuta molto"."Credo che non intimidisca gli italiani,Si faranno sentire durante la partita".Sull'Italia: "Quando alleni una squadra guardi tutto e devi decidere le informazioni più importanti per i tuoi e sugli altri. Devi adattarti ai tuoi punti di forza e puntare sulle loro debolezze.Lo sappiamo ma i nostri ragazzi hanno già giocato contro Kroos, Modric e non solo e lo abbiamo fatto nel modo giusto. Abbiamo il nostro gioco, i nostri punti di forza: è il bello del calcio, ogni Nazionale ha i suoi punti di forza"., più tardi lo staff sanitario mi fornirà un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche. Il problema non sembra grave, valuteremo se ce la farà o se resterà fuori".