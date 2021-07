Meno due. L'attesa sale, il countdown scorre veloce. Si avvicinano sempre di più le 21 (italiane) di domenica, orario in cui gli Azzurri sfideranno l'Inghilterra nella finale europea di Wembley. Intervenuto a Sky Sport, il ct dei Tre Leoni, Gareth Southgate, ha dichiarato: "Siamo gasati nel giocare la finale di un Europeo, il nostro percorso è stato un bel viaggio, ma adesso siamo in finale. E le finali si giocano con l'obbligo di vincerle. Siamo contenti di questo traguardo, ma non possiamo pensare di aver raggiunto l'obiettivo, la nostra ambizione e convinzione è quella di entrare in campo per alzare la coppa".



SULL'ITALIA - "In Europa è la squadra che forse ha i migliori record. Hanno grande qualità e un grande allenatore, dovremo stare attenti. So bene il lavoro che sta facendo Mancini, conosco la loro delusione per non essersi qualificati al Mondiale del 2018. L'Italia è un paese pieno di storia, hanno fatto 12 semifinali e 10 finali di grandi eventi. Noi abbiamo ancora tanta strada da fare per essere considerati come loro. Hanno un'organizzazione molto chiara, tatticamente sono preparatissimi, come sempre le squadre italiane. Sono convinto che in finale sono arrivate le squadre migliori: vincerà chi giocherà meglio".



SU WEMBLEY - "Pressioni? No, giocare in casa è un privilegio. Ci è piaciuto giocare a Roma, è stato importante uscire dall'Inghilterra, anche se tornare poi a Wembley è stato magnifico. Nelle ultime due partite ci ha dato energie incredibili. Ci saranno anche tifosi italiani e sono contento: ci sarà una bella atmosfera".