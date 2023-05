Il gesto di questa settimana è un gesto inutile - spegni e riaccendi - che ci rimanda a un monitor rotto, quello del Var al Dall’Ara e a una distanza - i 226 chilometri che separano Lissone da Bologna - che sta lì a testimoniare un piccolo grande fallimento. Chiamare un buon antennista no? Forse sarebbe servito Aranzulla, quello che in Rete ci spiega come fare quando ci incagliamo con i comandi della lavatrice, per dire.Banalmente: quel monitor che non funziona sta lì a ricordarci quanto - nell’era della tecnologia applicata a ogni aspetto della vita - basti davvero un granello di sabbia per mandare in tilt tutto l’ingranaggio.L’arbitro Sozza sbaglia nel giudicare il contatto Danilo-Orsolini (siamo tutti d’accordo, no?), il monitor è andato in corto circuito (e quindi lui non può andare a controllare),Suona tutto un po’ beffardo, non trovate? A Sozza all’auricolare dicono: fermo lì, stiamo valutando.E lo schermo immaginato rimane tale: aria, fuffa, una linea tracciata nel nulla che dopo un attimo - puff - sparisce.. Con i giocatori della Juve - Cuadrado e Danilo e tutti gli altri - che gli urlano: vai a controllare al Var. E lui che li allontana perché no, sarebbe ridicolo piazzarsi con le mani dietro la schiena davanti al nulla. E allora si fida. Come ci fidiamo noi che guardiamo la partita. Come si fidano a Lissone, alla Var Room, davanti a uno schermo che (lui sì) funziona. La realtà - il fallo di Danilo su Orsolini - non è quella che (non) vede Sozza. Non è nemmeno quella che (non) compare sullo schermo Var del Dall’Ara.E quindi siamo qui a registrare il primo rigore assegnato direttamente dalla Sala Var nella storia del calcio italiano, senza che l’arbitro potesse rivederlo e - hai visto mai - decidere. Un sospetto:direttamente con il televoto, chiedendo agli spettatori di intervenire cercando - su, fate i bravi, ragazzi - di essere il più imparziali possibile. E una domanda: ma a questo punto a che serve l’arbitro?