Nell'intervista concessa a Fanpage, nella quale ha affrontato anche l'argomento della ripresa del calcio a livello dilettantistico e degli altri sport di squadra, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha deciso di replicare a Mediaset, che ha presentato una diffida contro Sky circa la possibilità di trasmettere in chiaro alcune partite di campionato alla ripresa.



"In realtà, non abbiamo ancora chiuso un accordo ma abbiamo raccolto diverse disponibilità e sono in corso tuttora contatti anche con Mediaset e con le altre realtà televisive. Sono fiducioso che nei prossimi giorni si riuscirà a mettere tutti d'accordo e a rispettare i diritti sacrosanti acquisiti dagli abbonati del broadcaster,‎ ma anche di offrire a tutti gli italiani delle immagini in questi momenti difficili. Con gli eventi a porte chiuse non sarebbe giusto permettere agli spettatori di vedere più di un paio di partite? Sicuramente dobbiamo farlo anche per evitare assembramenti, però allo stesso tempo ci sono diritti acquisiti da parte di realtà che non possiamo prevaricare in modo assoluto", ha dichiarato Spadafora.