Non solo il prosieguo della Serie A, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a La7 torna all'attacco di Cristiano Ronaldo dopo il botta e risposta con l'attaccante della Juventus: "I grandi campioni si sentono al di sopra di tutto, quando ha lasciato l'Italia per andare in Nazionale ha violato il protocollo ed è stato aperto un fascicolo alla Procura della Repubblica. Il messaggio che dovrebbero mandare questi campioni dovrebbe essere quello di rispettare le regole, tutti i presidenti e le società devono dare il buon esempio".



NAPOLI - "Se c'è un giudice che ha deciso rispetto la decisione, dopo si sono i ricorsi. Poi, inviterei De Luca a occuparsi del sistema sanitario campano: il protocollo è stato accettato da tutte le squadre, non lo possiamo cambiare tutte le volte. Il giudice sportivo ha accertato che il Napoli aveva già deciso. Preoccupato dalla Campania? Sì, non reggono molte cose: De Luca ha fallito nella riapertura".