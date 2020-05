Intervenuto a Tg2Post, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha dichiarato: "La preoccupazione continua ad esserci, ma un atto di responsabilità era doveroso. In un momento di difficoltà ricevevo pressione dal mondo del calcio, oggi si può riprendere. Bene che si riparta con la Coppa Italia, sono felice che il mio appello sia stato accolto. Bisogna fare attenzione, non siamo ancora fuori dall'emergenza".



SULLE PARTITE IN CHIARO - "Sicuramente, abbiamo necessità di salute sanitaria. Dobbiamo evitare assembramenti per chi non ha gli abbonamenti, oltre a gestire l'ordine pubblico. Il calcio è una grande passione per tutti gli italiani: non vuol dire trasmettere tutte le partite, ma trovare una mediazione. Ad oggi non escludo un decreto normativo: io cerco sempre il dialogo, se poi non è possibile mi assumo le responsabilità".