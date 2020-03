Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato in una live su Facebook dopo le nuove strette del Governo: "Da domani saranno chiusi i parchi e i giardini pubblici. L'attività motoria è possibile solo vicino casa e in maniera individuale. Non l'abbiamo vietata del tutto perché ci rendiamo conto che alcune persone soffrono di patologie particolari, ma chi non ne ha necessità eviti. Ci sono arrivate immagini di atti di irresponsabilità delle persone: dobbiamo capire che il rischio è molto alto. Dobbiamo fermarci tutti, senza alcuna eccezione. Scegliamo di privarci di qualcosa anche per il rispetto di chi si muove per motivi di salute o di lavoro. Rispettiamoci tutti".