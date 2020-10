Si è parlato molto in queste ore dellaper il rispetto del protocollo anti-Covid. MaA noi non sembra. Anzi, ci pare che entrambi mettano nel mirino. E dei suoi compagni, ovviamente: i sei che se ne sono andati dal ritiro assieme a lui undici giorni fa, lunedì 5. Lo fa in modo deciso Spadafora; lo fa con infinito garbo e grande attenzione Agnelli. Ma il risultato non è così diverso.: “Se Ronaldo ha lasciato l’isolamento senza autorizzazione delle autorità sanitarie, allora ha violato il protocollo”.Anzi puntualizza: “E’ stata la stessa società a segnalare la rottura dell’isolamento alla Asl (in realtà ha segnalato la variazione di domicilio, ndr), la quale a sua volta ha dovuto indicare i nomi di quei giocatori alla Procura”.: avere comunicato che sette calciatori erano fuoriusciti dalla bolla.“La Juve rispetta i protocolli”. Nessuno lo ha messo in dubbio, nemmeno il Ministro.Ancora il presidente bianconero: “Un calciatore quando se ne va da qui diventa, se viaggia a 150 all’ora e viene beccato dall’autovelox non posso essere io a dire perché è successo”. In sintesi: Cristiano ha violato il protocollo una volta fuori dal mondo Juve?e a chi si è comportato allo stesso modo.Come dicevamo,: uno accusadi avere commesso un’irregolarità; l’altro chiarisce che, nel caso in cui lo abbia fatto,non c’entra. Semmai dovremmo chiederciper evitare quella diaspora. Il presidente risponde: “Da che mondo è mondo, i calciatori non vedono l’ora di andare in nazionale”. Mica vero. C’è stato un mondo, anche juventino, in cuiOra, forse, non è più così.@steagresti