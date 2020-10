Dopo il nuovo Dpcm firmato oggi dal Premier Conte, il ministro dello Sportè intervenuto su Rai Tre, raccontando che: "Ricevo messaggi di rabbia e dolore dalle persone che sono a casa. Abbiamo vissuto una prima fase in cui per il nostro Paese abbiamo preso decisioni drastiche che ci hanno anche salvato rispetto ad altri.Però va detto anche che Paesi che vediamo come modelli di efficienza massima, oggi, pur avendo sistemi diversi dai nostri, stanno nella stessa situazione se non peggio. Questo non ci consola, ma è per dire che. Questo non è avvenuto, anche perché stiamo combattendo contro un nemico che stiamo imparando a conoscere giorno dopo giorno".- "Prima ancora di essere un ministro sono un essere umano, sono passato nel giro di poche ore dall'essere considerato dallo sport dilettantistico il ministro che l'aveva sostenuto di più ad essere quello che sta uccidendo lo sport in Italia. Ma io non mi sono mai fatto condizionare dai social, perché quest'esperienza a chi governa il Paese come me insegna che non si può andare avanti con slogan, che i problemi sono molto più complessi. Domani approviamo un decreto del Consiglio dei Ministri, la rapidità d'attuazione creerà e farà di noi la nostra credibilità - perché se i soldi arriveranno tra due mesi molta parte di quel mondo sparirà - e. La cassintegrazione purtroppo non esiste per i lavoratori sportivi, che hanno contratti atipici".