Intervenuto a Il Mix delle cinque su Radio 1, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha dichiarato: "Se Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo? Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell'autorità sanitaria".



SUL 3-0 DELLA JUVE A TAVOLINO - "È una sentenza di cui prendo atto. Vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli".



Intervenuto poi in Senato, il Ministro dello Sport ha spiegato: "Sin dal primo decreto, il Cura Italia, abbiamo immesso nel mondo dello sport risorse mai viste prima. Questa è un'occasione per migliorare il lavoro di alcune società sportive. D'accordo con il Miur invieremo una circolare ai dirigenti scolastici per mettere a disposizione e igienizzare le palestre. Competizioni? I protocolli in vigore per la Serie A e le società sportive sono validi, ma l'importante è rispettarli. Se poi qualcuno non li rispetta, accadono casi che leggiamo anche a livello di cronaca. Se si rispetteranno, mi auguro che i campionati continueranno".