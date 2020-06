Intervistato dalla Rai, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha detto la sua sulla querelle Quarantena di squadra per la ripartenza del calcio in Italia, confermando che il problema è tutt'altro che superato.



PROVVEDIMENTO - "Ne parlero' con il presidente del Consiglio e con il ministro Speranza, abbiamo bisogno di un provvedimento che vada a modificare il decreto. Come tempi e' piu' facile agganciarci al nuovo dl. Auspichiamo che in tempi rapidi possa essere risolto, perché è un problema"



NON SI FERMA - "Non è un problema che blocca in questo momento il nostro campionato, ma è un problema. Giocheremo perché non abbiamo nessuna intenzione di indietreggiare. Non conosco i dettagli della novità di oggi, ma quello che è dato sapere è che il Cts ha dato parere favorevole alla modifica. Noi non abbiamo mai detto che la quarantena deve essere eliminata, infatti è stata confermata".



CASO DIFFERENTE - "Ma con una differenza: rispetto ai cittadini italiani che non giocano a calcio è chiaro che i calciatori continuano la loro attività. Loro sono sottoposti a tamponi in continuazione, per questo riteniamo che sia possibile applicare quello che il Cts ha deciso nella riunione dell'altro giorno".