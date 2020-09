La novità di queste ore è che, dopo un incontro ieri con il presidente della Conferenza Stato Regioni Bonaccini e i presidenti di Leghe e federazioni “abbiamo condiviso la necessità di un protocollo che dovrebbe essere approvato all’unanimità domani da tutti i presidenti delle Regioni”. Lo ha detto alla Camera il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, rispondendo al question time a un’interrogazione sulla riapertura degli stadi al pubblico.



Spadafora ha sottolineato che “in Inghilterra si andrà a chiusura almeno fino a marzo, e purtroppo anche in Francia fino a fine anno”. La riapertura, prosegue Spadafora, avverrà “chiaramente dopo anche alla luce dei dati che arriveranno dall’impatto della riapertura delle scuole su tutto il sistema paese, perché ovviamente, quel rigore e quell’attenzione che noi abbiamo avuto” all’inizio della pandemia “sono proprio quelli che ci consentono di vedere queste aperture graduali che invece negli altri paesi europei non stanno avvenendo”.



“E’ ovvio che il mio obiettivo e quello di tutto il governo è quello di riavere i tifosi negli stadi e in generale in tutti gli impianti sportivi e per tutte le discipline, dando regole uniformi per tutti”. Il documento, una volta approvato, verrà discusso dal governo insieme al Cts".