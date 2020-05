Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha confermato il via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi per le squadre di calcio. Nella versione del protocollo di sicurezza sottoposta da Lega Serie A e FIGC al Comitato tecnico-scientifico erano spariti l'obbligatorietà del ritiro per calciatori e staff tecnici e quello della quarantena in caso di positività al coronavirus.



"Mi sembra un'ottima notizia, finalmente gli allenamenti potranno riprendere. Sono state fatte valutazioni attente, la FIGC ha rivisto la prima proposta e questo ha aiutato. Ci sono chiarimenti su tempi di quarantena ed isolamento, si raccomanda il fatto che la necessità di tamponi non vada ad incidere sui cittadini e l'autoisolamento iniziale in modo di consentire alle squadre di avviare gli allenamenti", ha dichiarato a Rai2. Il ministro ha poi aggiunto: "Niente quarantena di squadra? E' così, ci siamo potuti arrivare perché la situazione oggi ha consentito di rivedere le regole in modo migliorativo. E' stato fatto per il paese, è giusto che anche il calcio possa riprendere in sicurezza. Entro il 28 maggio decideremo la data di ripartenza del campionato".