Molto criticato dall'opinione pubblica per via della difesa fino a provata colpevolezza del presidente della RFEF Rubiales, il terzino destro del Real Madrid e della Nazionale spagnola Dani Carvajal ha respinto qualsiasi accusa di coinvolgimento politico e di violenza sessuale, a dire della presunta vittima perpetrata nel 2018, in occasione dei Mondiali in Russia.



"Tutte le informazioni riportate dalla stampa in questi giorni riferite a me sono totalmente false. Dal mio coinvolgimento nei partiti politici alla violenza sessuale ai Mondiali del 2018 in Russia. Trovo assolutamente deplorevole ed estremamente indelicato che i media abbiano il diritto di scrivere impunemente, dando credibilità alle parole di terzi, macchiando il mio nome e il mio onore. Ho già intrapreso un'azione legale".