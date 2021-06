Due positivi al Covid-19 a testa e una situazione che inizia a farsi sempre più preoccupante nei ritiri di Svezia e Spagna a pochi giorni dalla sfida che segnerà il loro esordio ad Euro 2020. Dopo Busquets, Kulusevski e Svanberg, la Federcalcio iberica ha confermato che anche il difensore del Leeds Diego Llorente ha contratto il virus dopo i controlli a tappeto svolti nelle ultime ore nel quartier generale della Roja.



Già nella serata di ieri, al termine dell'amichevole tra la Spagna Under 21 (scesa in campo per motivi precauzionali proprio al posto degli uomini di Luis Enrique) e la Lituania, il presidente Rubiales aveva paventato il fortissimo rischio di trovare altri positivi all'interno del gruppo. Una profezia verificatasi puntualmente e che costringe il ct della Spagna a valutare attentamente se e come sostituire i calciatori contagiati. Luis Enrique ha tempo fino alle 21 di sabato, a 48 ore dal match con la Svezia, per comunicare la sua decisione definitiva alla Uefa.