"Mi sono offerto di tornare in Polizia Locale per aiutare a contenere l'emergenza coronavirus". A raccontarlo è Juan Martinez Munuera, arbitro della Prima divisione spagnola e poliziotto in congedo che a Efe spiega: "Polizia e arbitrare non sono il mio lavoro, ma le mie due passioni. Quando è stata dichiarata la pandemia, ho offerto ai miei superiori di tornare in servizio, ma non era necessario. Il nostro staff non era diminuito per la malattia, ma sanno che possono contare su di me in qualsiasi momento. Sono un ufficiale di Polizia da quando ho 19 anni e l'ho fatto proprio per aiutare in situazioni come quella che stiamo vivendo ora".