Il difensore della Spagna Cesar Azpilicueta ha parlato in vista del match di domani contro l'Italia: "E' una Nazionale forte che sta ottenendo ottimi risultati. Gli azzurri hanno cambiato stile di gioco e cercano di tenere il pallone e di giocarlo di più. È una squadra molto difficile da affrontare".



Su Insigne: "Non lo conosco di persona, ma so che in campo può essere molto pericoloso. Sta giocando un grande Europeo, è un giocatore molto tecnico e rapido che cerca sempre gli uno contro uno e il dialogo costante con i compagni. Noi ci difenderemo da squadra e attaccheremo da squadra, consapevoli della forza degli attaccanti dell’Italia".



Su Jorginho: "E' un grandissimo giocatore, ha dimostrato sia nel Chelsea che nell’Italia di essere importante per fare girare il gioco. Gli piace avere la palla e controllare la partita. È un giocatore intelligente: meno sarà protagonista martedì, più possibilità avremo noi di controllare la partita".