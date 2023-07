Il ct della Spagna Under 21 Santi Denia ha parlato dopo la sconfitta di misura contro l'Inghilterra nella finale degli Europei Under 21:



"Sono molto orgoglioso della delegazione, dei giocatori e di tutti noi che abbiamo formato questa famiglia. Da quando sono entrato in Federazione mi hanno insegnato alcuni valori: il rispetto dell'avversario e il fair play. Da lì si può vincere o perdere ma i valori vengono prima di tutto"