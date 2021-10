La Spagna perde in finale di Nations League contro la Francia, decisiva la rete di Mbappé a 10' dalla fine ma Sergio Busquets non ci sta. Il centrocampista, MVP del torneo, commenta a fine partita: "E' un grande dispiacere - riporta As -. Abbiamo fatto di tutto per non perdere, per due giocate bastano per metterti ko, che se sono gol diversi. Il secondo gol ci sembra fuorigioco. Non c'è altra scelta che congratularsi con i campioni e continuare su questa strada. Abbiamo ancora un passo in più da fare per vincere titoli e questo è il nostro obiettivo. Abbiamo cercato di avere possessi lunghi e di spostarli da una parte all'altra, ma quando stavamo meglio hanno ribaltato la partita molto velocemente. Mbappé era in fuorigioco, ma l'arbitro (Taylor, ndr) ha detto che Eric Garcia ha fatto una giocata. Non ha senso, perché sia una giocata devi provare a giocare la palla e lui ha cercato di spazzare la palla come qualsiasi difensore, non voleva giocarla".