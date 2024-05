Spagna, calciatore dell'Amorebieta in coma dopo un incidente domestico

Felix Garreta, calciatore del Betis in prestito alla Sociedad Deportiva Amorebieta in Seconda Divisione, è in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Barcellona, come riportato da Canal Sur, a causa dello svenimento dopo un capogiro e del colpo alla testa subito di conseguenza, che ha portato a un trauma cranico. L'incidente domestico è avvenuto mentre il terzino trascorreva alcuni giorni di riposo nella sua città: la sua prognosi è riservata ma le condizioni sono gravi.