Il calcio spagnolo è letteralmente nel caos per la clamorosa conclusione del campionato di Segunda Division, che avrà un'appendice il prossimo 30 luglio (se tutto andrà per il meglio) col recupero della partita tra Deportivo La Coruna e Fuenlambrada, posticipata per i casi di positività al coronavirus di diversi calciatori e membri dello staff tecnico del club madrileno, appresa una volta arrivati in Galizia. Casi saliti a quota 16 nella giornata di oggi, con un calciatore costretto anche al ricovero in ospedale per un malore susseguente alla febbre alta, ma a far parlare è il ricorso presentato dal Depor alla federazione spagnola contro i propri avversari.



NORME VIOLATE? - Colpevoli, a quanto pare, di aver violato l'articolo 104.1 in materia di norme di sicurezza, avendo viaggiato pur essendo a conoscenza dell'esistenza di 4 casi all'interno della propria rosa. Inoltre, secondo quanto riferisce Marca, il Fuenlambrada si sarebbe recato a La Coruna senza il proprio medico, altro comportamento fortemente contrario alle normative anti-Covid. Il Depor, che in virtù dei risultati maturati nelle altre partite (regolarmante disputate, circostanza che ha portato alla protesta di diversi contro il presidente della Liga Tebas) è già aritmeticamente retrocesso, chiede che il Fuenlambrada venga ora escluso dal campionato, pur essendo in lizza - con una vittoria nel recupero - per un posto nei playoff che valgono la promozione.