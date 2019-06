Nuova vita per Santi Carzorla. Il centrocampista era tornato tra i convocati della Spagna dopo quattro anni nelle scorse gare di qualificazione a Euro 2020. Roberto Moreno l'ha richiamato in vista delle sfide contro Far Oer e Svezia, nelle quali potrebbe anche scendere in campo: 'Quest'ultima chiamata è stata inaspettata - ha svelato il giocatore del Villarreal in conferenza stampa - Dopo quello che ho passato e con l'età che ho non me l'aspettavo. Immaginate le chiamate degli amici...'. Telefono bollente per Cazorla, che a 34 anni si è emozionato come un bambino: 'Per me è una nuova sfida, cerco di portare la mia esperienza ai giovani. E' questo lo spirito col quale torno'. Sulla rosa attuale: 'E' una nazionale in grado di ottenere grandi successi formata da giocatori di qualità'.