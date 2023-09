Clamoroso? Forse grottesco. L'errore fatto dal governo spagnolo è probabilmente surreale. Nella nota ufficiale per l'assegnazione dell'Ordine Real al Merito Sportivo da dare alle calciatrici spagnole laureatesi Campioni del Mondo agli ultimi Mondiali in Nuova Zelanda la capitana della nazionale e del Real Madrid, Ivana Andres Sanz non compariva nella prima stesura del BOE (Boletin Oficial del Estado) e al suo posto compariva... la sorella di Mauro Icardi.



Ivana Icardi Rivero, che oltre ad essere la sorella dell'ex-calciatore dell'Inter e oggi al Galatasaray (ma in estate è stato a lungo trattato anche da Milan, Juve e Roma prima di tornare in Turchia) è anche una nota modella e influencer argentina, era finita per errore nelle disposizione del Ministerio de Cultura y Deporte che, sommerso dalle polemiche, ha poi provveduto a chiedere pubblicamente scusa allla Sanz procedendo alla sostituizione in un secondo bollettino ufficiale. Il danno però era già stato fatto e divenuto virale con la popolarità di Ivana Icardi che è di nuovo schizzata alle stelle in Spagna.



Eccola nella nostra gallery.