Spagna, De La Fuente: "Con tutto il rispetto per gli avversari, siamo ottimisti per Euro 2024"

AFP via Getty Images

Il ct dellaLuisha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-1 in amichevole contro l'Irlanda del Nord: le Furie Rosse sono attese dalla prima partita del girone di Euro 2024 che comprende anche l'Italia sabato 15 giugno alle 18, contro la Croazia."Siamo soddisfatti di come è andata la programmazione e di come si sono sviluppate le partite. Sono emersi giocatori con aspetti molto positivi e siamo soddisfatti. Festeggiamo il livello di Pedri e il fatto che le aspettative siano state rispettate. È un bene per tutti che ci sia concorrenza e ne siamo felici. Abbiamo la certezza di poter contare su tutti. Sono io a ringraziare Pedri, perché è un esempio di auto-miglioramento e di impegno. È un giocatore molto importante. Ho piena fiducia in lui".

"Sono contento dei quattro centrali che ho a disposizione. Credo che siano in forma come i loro compagni di squadra, come Nacho e Vivian. Un'altra cosa è se giocheranno contro la Croazia. Vedremo chi giocherà".- "Siamo ottimisti per l'Europeo, con tutto il rispetto per gli avversari, che sono di altissimo livello".- "Pedri è straordinario, ma ci sono anche altri giocatori di altissimo livello che possono giocare. Dobbiamo vedere cosa succede durante la settimana, vedere le sensazioni e gli allenamenti. Non vedo l'incognita della formazione".

- "Non voglio dimenticare gli altri che giocano sulle ali. Nico e Lamine sono giovani e dobbiamo dar loro tempo. È una grande opportunità per loro giocare in un Campionato Europeo, perché è un'enorme vetrina mediatica. Dobbiamo dargli tempo e non mettergli troppa pressione".