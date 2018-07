Luis Enrique, nuovo commissario tecnico della Spagna, parla in conferenza stampa: "Lopetegui? È una cosa che appartiene al passato e non credo di dover commentare nulla. Il passato appartiene al passato. La parola 'fallimento' è molto brutta e io sono sempre stato riluttante ad usarla nello sport, i risultati non sono stati buoni, ma questi giocatori hanno dato il massimo e tutti hanno pensato alla meraviglia di essere spagnoli. La nazionale deve apparire come una squadra perché è quello che deve mostrare dentro il campo".



"Si può evolvere uno stile di gioco senza toccarlo, l'ho già fatto in un grande club come il Barcellona. Ci sono molti aspetti da migliorare tatticamente. Piqué via? Ha sempre mostrato il suo valore con la nazionale nel corso degli anni, suppongo che parleremo, dobbiamo rispettare la volontà di ogni giocatore. Io anti-madridista? So cosa significa allenare ad alti livelli, non sono anti-nulla e sono orgoglioso di rappresentare il calcio spagnolo".