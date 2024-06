Spagna, Fabian Ruiz: "Italia con qualità, a Spalleti piace giocare a calcio. Sento spesso Di Lorenzo"

AFP via Getty Images

. Il centrocampista ex Napoli e ora al PSG è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita valida per la seconda giornata del Girone B di Euro 2024.“Abbiamo fatto una bella partita contro la Croazia, abbiamo giocato bene ed era molto importante per noi inIziare nel modo giusto. Sappiamo che contro l'Italia sarà dura: è una squadra forte, con giocatori di qualità e un allenatore a cui piace giocare a calcio come noi. Speriamo di fare meglio di loro e vincere".“Ma se vedi l'Italia ci sono tanti giocatori e tanta qualità. Siamo due squadre molto simili, a entrambe ci piace giocare da dietro e tenere la palla. Abbiamo giocatori simili. Vincerà chi farà meno errori”.

"Mi sento spesso con Di Lorenzo, ho bei ricordi con lui a Napoli e quando ci incrociamo poi parliamo sempre dopo la partita. Ho voglia anche di incontrare Spalletti e Donnarumma".