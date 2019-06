Fabian Ruiz, centrocampista della Spagna Under 21, ha parlato alla vigilia della sfida con l'Italia: ''Onestamente non conosco molto Belgio e Polonia, però so che l'Italia è molto forte. Ho giocato a Napoli quest'anno e so che ci sono nove giocatori su ventuno che fanno già parte della nazionale maggiore. Sono ottimi elementi e sarà una partita difficile come le altre due, ma noi siamo fiduciosi. Vogliamo vincere l'Europeo, non abbiamo altri obiettivi, sappiamo di essere forti.