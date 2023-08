Dopo lo scandalo del bacio a Jennifer Hermoso, calciatrice della Spagna Campione del Mondo, Luis Rubiales, presidente della Federcalcio Spagnola che nelle ultime ore ha rifiutato le dimissioni, ha offerto il rinnovo all'allenatore Jorge Vilda, anche lui al centro delle polemiche per aver toccato il seno di un'assistente: "Ho attivato i meccanismi per avviare una trattativa con te in cui ti invito a rimanere con noi per i prossimi quattro anni percependo mezzo milione di euro all'anno, te lo meriti. Sei il miglior allenatore del mondo e te lo sei guadagnato vincendo la Coppa del Mondo".