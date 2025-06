Spagna-Francia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Furie Rosse e Bleus di nuovo a confronto, come negli ultimi Europei quando furono Lamine Yamal e compagni a imporsi con il risultato di 2-1, qualificandosi per la finale poi vinta contro l'Inghilterra.Si gioca in gara secca alla MHPArena di Stoccarda, in Germania, e in palio c'è un'altra finale, quella di Nations League dove ci sarà una la vincente tra Germania e Portogallo; chi perde, invece, disputerà la finalina per il terzo-quarto posto.

In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, le squadre andranno ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.Tutte le informazioni su Spagna-Francia:: Spagna-Francia: giovedì 5 giugno 2025: 21.00: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Cielo: SkyGo, NOW, Sito Cielo

: Unai Simon; Mingueza, Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.. De la Fuente.: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Rabiot, Tchouaméni, Koné; Olise, Mbappé, Dembélé.. Deschamps.- La sfida tra Spagna e Francia sarà trasmessa in tv da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.L'alternativa gratuita è rappresentata da Cielo, canale numero 28 del Digitale Terrestre.

- Spagna-Francia sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app SkyGo per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc; un'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand, tramite abbonamento selezionando il pacchetto 'Pass Sport'.La terza opzione è gratuita: si tratta del sito di Cielo, a cui ci si potrà collegare tramite pc, smartphone e tablet.- La telecronaca di Spagna-Francia è affidata a Federico Zancan sia su Sky che su NOW e su Cielo.