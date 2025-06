Getty Images

, semifinale Nations League.LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. (A disp. Raya, Remiro, Cubarsí, Vivian, Morata, Fabian Ruiz, Gavi, Olmo, Mingueza, Pino, Alex Baena, Grimaldo, Isco, Fermín Lopez, Samu). CT De la Fuente.(4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Konaté, Lenglet, Theo Hernandez; Manu Koné, Rabiot; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé. (A disp. Samba, Chevalier, Pavard, Digne, Badé, Guendouzi, Tchouameni, Thuram, Kolo Muani, Gusto, Zaïre-Emery, Barcola, Lucas Hernandez, Cherki). CT Deschamps.

Spagna-Francia (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valida per le semifinali della Nations League. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, le squadre andranno prima ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Chi vince va in finale (in calendario domenica 8 giugno a Monaco di Baviera) contro il Portogallo, che ha battuto 2-1 in rimonta i padroni di casa della Germania.Stasera a Stoccarda arbitra l'inglese Michael Oliver, assistito dai connazionali Stuart Burt e James Mainwaring con Andrew Madley quarto uomo, l'australiano Jarred Gillett e l'inglese Michael Salisbury al Var. Assenti: Rodri, Carvajal, Laporte, Ayoze Perez e Ferran Torres da una parte; Camavinga, Koundé, Saliba e Upamecano dall'altra.

